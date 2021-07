en_marcha_segundo_decreto_para_evitar_tercera_ola_de_contagios_en_veracruz

"Ésta aplicará desde el día de hoy lunes 5 de julio al martes 13 de julio, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)... tiene como objetivo reiterar el llamado a la población a cuidar las medidas sanitarias, con la colaboración de las autoridades municipales, estatales y de la Coordinación del Sistema de Protección Civil, es decir, que hagamos conciencia y no bajemos la guardia ante el Covid", mencionó García Jiménez.

El gobernador hizo un llamado a las alcaldesas y presidentes municipales para colaborar en la disminución de la velocidad de contagios de Coronavirus, pues pese a que el estado se encuentra en semáforo amarillo, el parámetro del incremento de casos va en aumento, por lo que podría acercarse al naranja, es decir, al riesgo alto.

"Es la segunda semana en que volvemos a reiterar a la ciudadanía que no baje la guardia, que no se confíe, que cuide su salud, que el mejor mecanismo del cuidado sanitario es la sana distancia y en los lugares donde esto no pueda cumplirse: el buen uso del cubrebocas; y por las fechas de estos días evitar aglomeraciones", detalló Cuitláhuac García Jiménez.

Hasta el corte del 4 de julio, de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, Coatzacoalcos pasó de 119 a 122 casos activos de Coronavirus, lo que ya provocó un crecimiento en la ocupación hospitalaria.

"Estamos detectando ya un crecimiento en la ocupación hospitalaria, en la quincena anterior se había mantenido más o menos la ocupación en un nivel más bajo, ahora está incrementando, es de advertir a la población que no ´afloje´ las medidas sanitarias", puntualizó el gobernador.

