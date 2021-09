En lo que va de pandemia, fallecen 426 petroleros jubilados en Minatitlán

OCHO GRUPOS BUSCAN DIRIGENCIA

El presidente del Departamento de Jubilados, Paulino Ortiz Ruiz, aseguró que hay ocho grupos buscando el puesto que ostenta, quienes han aprovechado algunas situaciones para tratar de tomar ventaja de cara a las próximas elecciones.

En ese contexto, reveló que hace unos días un grupo de jubilados se inconformó por la falta de cheques y tras ser mal informados por quienes buscan ocupar el cargo se manifestaron, sin embargo, se les explicó que todo se debió a un problema con motivo de las fiestas patrias, ya que al tratarse de días feriados no pudieron hacerse los depósitos a tiempo.

"Nosotros cada quince días pagamos los cheques, pero hubo un problema con motivo de los días festivos, en México no laboraron, corrieron la fecha y dijeron que nos iban a depositar hasta el día 29, pero ese tema ya quedó aclarado" enfatizó.

Paulino Ortiz Ruiz sostuvo que las elecciones se realizarán en noviembre, pero que antes tienen que esperar la revisión contractual que está pendiente, después dijo se hará la elección a nivel nacional para que allá saquen la convocatoria.

"No sabemos de qué forma será la elección, las veces que hemos hecho elecciones las hemos hecho de manera libre y secreta, tenemos todo preparado, pero el problema de la pandemia nos impide hacer reuniones, no podemos reunirnos, entonces no sabemos aún como vamos a organizarnos" finalizó.