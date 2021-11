En Ixhuatlán, 7 empleados sindicalizados fallecidos por COVID-19

Cien empleados sindicalizados del Ayuntamiento de Nanchital se contagiaron de COVID 19 , siendo incapacitados durante 10 días por médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ), tiempo que no es suficiente para quienes presentan complicaciones.

A casi 19 meses que se inició la declaratoria Nacional de la pandemia, empresarios, comerciantes, maestros, amas de casa, continúan buscando alternativas para hacer rendir el dinero para comprar los insumos de limpieza, desinfección, protección y en su momento la lista de medicamentos.

En algunos ciudadanos como medida de protección han recurrido a los tés milagrosos caseros que son recomendados por algunos enfermos, al grado que se están convirtiendo en el suplemento de la cafeína o en su defecto de bebidas altas en azúcar.

"Es difícil evitar no salir de casa cuando por necesidad tenemos que trabajar, cumpliendo los protocolos sanitarios que recomienda el Centro de Salud y el gobierno municipal, sabemos que son pequeñas barreras las que aplicamos de manera personal para evitar contagios, sin embargo estamos tratando de adecuarnos a la nueva modalidad", explico José Luis Pérez Salinas, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales.

Agregando el representante del SEM, desafortunadamente durante este tiempo de pandemia, el número de contagios entre los empleados va en aumento, si hacemos cuentas hasta el momento vamos cerca de cien de los doscientos cincuenta trabajadores sindicalizados y algunos eventuales contagiados. Y se respeta el periodo de incapacidad que otorga el IMSS que es de 10 días, pero es insuficiente para algunos, afortunadamente el patrón a considerado mantener a los enfermos por más tiempo en aislamiento.

"Las complicaciones que causo el virus en dos compañeros fueron los factores que causaron el deceso de ambos, y estoy hablando del compañero Felipe y Carolina", concluyó Pérez Salinas.

Por otra parte, Rosa Reyes Fernández, expresó que durante la pandemia varios de los compañeros contrajeron el virus, en algunos casos los enfermos se recuperaron en su hogar, pero más de siete de ellos tuvieron complicaciones y perdieron la batalla generando entre la familia un dolor insuperable.

"El virus no respeta condiciones sociales, edad o religión por ello hacemos el hincapié entre el personal sindicalizado a no bajar la guardia, porque el virus se está transformando y no es suficiente los remedios caseros o aislarse", reafirmo la entrevistada.