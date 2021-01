En Hospital de Coatzacoalcos, buscarán vacunar al personal no registrado

A más de 24 horas de haber iniciado la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en el Hospital Regional de Coatzacoalcos, se solicitará a las autoridades del sector salud contemplar al personal que no se registró durante el pasado mes de diciembre para recibir esta vacuna y que ahora se encuentra laborando en el área de atención a pacientes con Coronavirus.

En este sentido, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Regional de Coatzacoalcos (SUTHRC), Juan Pablo Sosa González explicó que cada uno de los jefes de servicios integraron las listas para registrar a los trabajadores que aceptaron ser vacunados, el cual se efectuó el 3 y 4 de diciembre del año pasado y se les pidió documentación, sin embargo no se abarcó en su totalidad.

"Algunos no fueron considerados para aplicarse la vacuna que viene de acuerdo a esa relación que fue autorizada desde nivel federal, entonces estamos viendo caso por caso porque tenemos compañeros que están en la primera línea de atención de pacientes Covid-19 y no están accediendo a la vacuna", refirió.

Es por ello que consideró que se tuvo que haber priorizado a los trabajadores del área Covid-19, debido a que en las listas se contempló personal de otras áreas del Hospital Regional de Coatzacoalcos.

"Hay casos en los que trabajadores que se anotaron pero que en este momento decidieron no aplicarse la vacuna, y quienes definitivamente no fueron considerados porque no estaban activos en ese momento, porque no se enteraron o algún otro motivo, y no se les aplicó la vacuna", refirió.

Aunque no especificó la cantidad de trabajadores, Sosa González pidió a la Secretaría de Salud del Estado contemplar al personal que no fue contemplado para la vacuna y que está laborando en el área de atención a pacientes con Covid-19.

Al Hospital Regional de Coatzacoalcos se asignaron alrededor de 400 vacunas contra el Covid-19, de las cuales más de 250 trabajadores se les aplicó, mismas que estarán disponibles hasta el sábado.