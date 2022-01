en_el_mercado_solidaridad_piden_informes_sobre_obras_de_sedatu

"Hasta ahorita no han sido muy honestos, el año pasado invitaron a la gente a que fueran a firmar al palacio municipal, yo creo que no les funcionó y entonces ayer precisamente se convocó a una invitación a través de la doctora Carmen Medel, pero se nos hace una falta de respeto porque no llegaron las autoridades a las que mencionaron", expuso Iván Martínez, representante de la asociación civil, "Mercado-Popular Solidaridad".

Noticia Relacionada Cierran paso entre colonias en Nanchital; vecinos molestos

Aunque la autoridad municipal habla a comerciantes de un proyecto en el mercado, y del que se supone cuentan con maquetas, vendedores con más de 30 años de arraigo en el predio de la colonia Playón Sur, insisten en desconocer de los trabajos que podrían darse y, por lo que recomendaron "iniciar de los pies hacía arriba".

"Tienen que informar primero a la gente y conseguir que todos estén de acuerdo, hasta el momento no sabemos si esto es real", aseveró Iván Martínez, agregando que en tiempo y forma enviaron oficios a SEDATU para abundar en cuanto a la supuesta obra de ampliación o remodelación, pero hasta hoy no tienen respuesta alguna.

"El municipio viene y envía invitaciones a reuniones, pero sino nos contesta SEDATU, pues yo siento que no hay nada", subrayó el entrevistado.

Hasta hoy, dijo, lo único que saben respecto a los procedimientos es que serían reubicados temporalmente al campo de futbol "Arenal", mientras se desarrollan los trabajos, de los que hasta hoy, insisten en ignorar cuales serían.

El mercado "Popular-solidaridad" fue fundado a principios de los años 90, siendo una asignación del comisariado ejidal bajo la donación del predio para la asociación civil compuesta por poco más de cinco hectáreas.