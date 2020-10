En el Día Mundial de la Alimentación, llaman a no desperdiciar la comida

En el mundo al año se desperdician mil 300 millones de toneladas de comida de restaurantes, hoteles y hogares, el 45% de la población infantil muere por desnutrición.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación que se conmemora cada 16 de octubre, la señor Lucia Granados Hernández, encargada de un negocio de comida en el mercado Morelos, comentó que todos los días arroja al bote de basura decenas de alimentos que la gente pide pero que no se termina y que prefieren desperdiciar y no llevársela para comérsela después, o regalarla a los indigentes o personas en situaciones de hambruna.

" Les recomendaría que pidan lo que realmente se van a comer para no desperdiciar. Hay personas que vienen y piden seis empanadas y solo se comen tress, si son de las personas que no se acaban una orden pidan media y así no gastan más dinero y no dejan comida", expresó.

Se calcula que unos 820 millones de personas carecían de alimentos suficientes para comer en 2018 -frente a 811 millones el año anterior-, el tercer año consecutivo en que esta cifra aumenta. Este dato pone de relieve el inmenso desafío que supone alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible del Hambre Cero (ODS 2) para 2030, según advierte hoy una nueva edición del informe anual el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo.

Aunque la responsabilidad de abatir el hambre y la pobreza debe recaer en los gobiernos, los seres humanos podemos apoyar y hacerle frente a este problema con acciones muy sencillas : desde pedir en los restaurantes la comida sobrante (en buen estado) para llevar y regalarla a los niños de la calle, a los indigentes, personas de la tercera edad, alimentarnos mejor y adoptar un estilo de vida sostenible, pero sobre todo no tirando la comida que otros desearían tener en su mesa.

Cifras y datos clave:

Número de personas hambrientas en el mundo en 2018: 821,6 millones (1 de cada 9 personas)

en Asia: 513,9 millones

en África: 256,1 millones

en América Latina y el Caribe: 42,5 millones.

Datos del informe forma parte del seguimiento de los avances hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 sobre el Hambre Cero.