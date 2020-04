Trabajadores del Gómez Farías, desprotegidos ante pandemia

Personal de enfermería, Químicos, entre otros, del Hospital Regional de Coatzacoalcos que brinda atención a pacientes sospechosos con coronavirus en el módulo mater sí cuenta con el equipo de protección necesarios, sin embargo, áreas como intendencia y vigilancia no.

Lo anterior lo informó Alejandro Santos Ramírez, secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), quien declaró que de acuerdo a los protocolos del gobierno federal se está dando prioridad a los médicos, enfermeras, químicos y todo aquel trabajador que tenga contacto con pacientes de COVID-19.

"Puedo decir que aquí en el hospital ´Valentín Gómez Farías´ sí tenemos conocimiento de que tienen todo el equipo de protección y se le está dando al personal que está en el módulo mater el cual se acondiciono específicamente para atender pacientes con el virus, ese personal sí está protegido", afirmó.

OTRAS ÁREAS DEBEN COMPRAR SUS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Sin embargo, reveló que aquellos empleados que no están en contacto de forma periódica con casos sospechosos del virus SARS-COV-2, sufren de inquietud y psicosis ante la falta de equipos para cuidarse de la pandemia, e incluso han optado por cómpralos ellos mismos.

"Es entendible que los compañeros desde el personal de intendencia hasta el de vigilancia y todo el resto quisieran tener todo el quipo necesario pero por protocolo sólo es para algunos de los trabajadores como el personal que esta específicamente en el área para atención de COVID", aseguró.

Incluso añadió que ha habido personal del hospital que ante la falta de máscaras protectoras las han tenido que comprar con sus propios recursos.

"Es algo que entendemos porque hay cierta psicosis, ya que se trata de un virus nuevo que realmente no sabemos al 100% su comportamiento y todos tenemos miedo de contagiarnos y por ello algunos de los trabajadores están comprando sus caretas pero son aquellos que no están en el área de COVID si no en otros puntos, pero como medida de prevención están tomando sus precauciones", apuntó.

Precisó que el material que otorgan al personal especializado son gafas médicas, cubrebocas, mascaras N95, bata tipo impermeable, botas y todo lo que marca el manual de bioseguridad.

En el mismo sentido, reconoció que el nosocomio establecido para brindar atención en Coatzacoalcos ante la contingencia, también está llevando a cabo el protocolo adecuado para atención de pacientes.

"Desde que llega un paciente y lo llegan a hospitalizar se va fumigando y desinfectando; yo creo que el hospital de Coatzacoalcos es uno de los primero que puso en protocolo todo y está haciendo todo bien", aseveró.

Finalmente el representante sindical, mencionó que están exigiendo a las autoridades de gobierno federal y estatal que no se deje de proporcionar el equipo necesario al personal que lo requiere, y también se les brinde más a los que no tienen un contacto tan directo con los pacientes sospechosos.