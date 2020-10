En colonias de Coatza solicitan fumigaciones de la Jurisdicción Sanitaria XI

Debido a encharcamientos de agua por lluvias registradas desde hace varios días en la ciudad, vecinos de la colonia mejor conocida como Villas de la Rivera, viven en un riesgo latente de contraer enfermedades transmitidas por vectores, ya que desde hace un año la Jurisdicción Sanitaria XI no ha realizado fumigaciones.

Alejandra, vecina del lugar, informó que cada año cuando es temporada de precipitaciones sufren la misma situación, que mantiene varios de los módulos clasificados por letras del abecedario inundadas y encharcadas.

"Nos inundamos e incluso cuando el río ya está muy lleno se llenan las calles principales de la colonia aunque no llueva acá, la marea nos inunda, pero los vecinos del módulo ´B´ son los más afectados", declaró.

A su vez, reveló que todo el lugar durante la tarde-noche se convierte en un nido de moscos y eso representa un riesgo de contraer enfermedades causadas por el dengue, Chikungunya, entre otras.

Por ello, hizo un llamado a la Jurisdicción Sanitaria de esta ciudad para que acudan a realizar fumigaciones, las cuales desde hace aproximadamente un año no se han realizado.

"El municipio ha venido a limpiar, y si no hay tanta maleza es por ellos y por eso aunque sube rápido el agua también baja rápido, pero jurisdiccion sanitaria sí ya tiene tiempo que no viene, anteriormente se veían las camionetas fumigando por las tardes pero ahorita no hemos visto nada de eso, no hay presencia; y aquí hay mucho mosco, incluso por el agua estancada de varios días en las calles provoca que se pongan limosas y por ello ahora está brotando demasiada mosca chiquita", detalló.

Aunado a todo eso, los habitantes de los cinco módulos que comprende la colonia que tiene por nombre oficial Plaza Las Fuentes, han formado tiraderos de basura lo que también representa un foco de infección.

Es preciso resaltar que de igual forma hay un canal con aguas residuales que se ubica en la acera izquierda, entrando por la principal, el cual despide fétidos olores que deben ser inhalados por los colonos a diario.