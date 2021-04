En centro de salud, desmienten brote de cólera en Nanchital

La información que circula en las redes sociales de supuestos casos de cólera detectados en la colonia Candelaria, es falsa que en Nanchital se hayan registrado en los últimos días casos de Cólera, así lo dio a conocer la Directora del Centro de Salud, Ericka Pérez Salinas.

Recientemente a través de las redes sociales como es el Whatsapp, circulo un mensajeĀ supuestamente emitido por la Jurisdicción Sanitaria número 11, en la que decía, "Aviso Importante, a todas las familias de Nanchital se les pone en alerta, debido a que en la colonia Candelaria se han registrado casos de Cólera".

Al respecto la encargada del Centro de Salud dijo, "Se está generando alarma a la ciudadanía y más aun a los vecinos de la colonia Candelaria, pero quiero aclarar que no toda la información que se divulgue en las redes sociales es veraz, en este caso estoy segura que el mensaje no lo emitió la Jurisdicción Sanitaria número 11 esta información se realiza por medio de un documento oficial y se dirige a las dependencias correspondientes, no a través de mensajes como lo están haciendo, además no se ha atendido casos de cólera en esta ciudad, desde hace varios años".

Cabe hacer mención que algunos ciudadanos de la colonia la Candelaria mencionaron que derivado a la informalidad del mensaje, no le tomaron mucha importancia sin embargo otras personas a través de los grupos de vecinos recomendaban no consumir mariscos, quesos, o aguas que vendieran en la calle para evitar riesgos.