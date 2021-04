En busca de la inclusión y mejorar el ambiente: Carlos Morales 'El Ovni'

Preocupado por tener empatía con las personas con discapacidad y con el medio ambiente, es lo que define a Carlos Morales González, quien participará en la contienda electoral por la diputación federal por el Distrito Electoral 11, por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

Es nativo del municipio de Las Choapas desde hace 55 años, pero fue registrado en la entonces cabecera municipal Coatzacoalcos, lugar donde formó su familia junto a su esposa Margarita Velasco con quien tuvo dos hijos Raúl y Estrella.

Siendo el mayor de tres hermanos, estudió la primaria en Coatzacoalcos, para seguir preparándose académicamente cursó la secundaria y preparatoria en Xalapa.

Regresó a la ciudad de las grandes avenidas para estudiar en la facultad de Comercio y Administración de la Universidad Veracruzana (UV) donde egresó y se desempeñó como Contador Público, con tres especialidades en presupuestos.

Durante 37 años trabajo en el área de finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), actualmente es jubilado; sin embargo, sufrió una parálisis que le hizo perder movilidad del lado derecho, pero no lo hizo perder las ganas de seguir activo.

"Tuve parálisis, eso es porque uno descuida su alimento, el deporte y años de trabajo en la empresa es lógico que pagas un precio, llevo un año y ya actualmente estamos bien", recalcó.

También se ha destacado por su trabajo ambientalista al fundar la asociación "Laguna del Tepache", dedicada a la protección y preservación de manatí en la zona sur.

"Desde hace siete años que nos dedicamos a defender el área del río Calzadas donde está la Laguna del Tepache donde se llegan a aparear los manatís, hemos hecho labor con los pescadores y la gente para que no los moleste, ya que es increíble que con tanta contaminación del rio se sigue dando en Coatzacoalcos, ese animalito es nativo del río Coatzacoalcos", indicó.

Apasionado también por el fenómeno de ovnis se especializó en Ufología; es conocido en la zona y sus alrededores como "Carlos El Ovni", por investigar estos objetos voladores no identificados que en su momento se han visto en la ciudad.

"Yo me dedico a investigar el fenómeno Ovni, y a mí me conocen por "Carlos El Ovni" y mi campaña es "Yo apoyo al Ovni", soy ufólogo llevó 14 años de investigador me han contactado grandes investigadores para hablar de ese fenómeno", señaló.

Convencido que desde la curul como diputado federal podrá tomar medidas que traigan beneficios para Coatzacoalcos, tomó la decisión de participar ya que se siente preparado y decidido a aprovechar la oportunidad que el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), le dio. "Sí me siento preparado y si me están dando la oportunidad pues lo voy a intentar, por eso tome la decisión de participar y para mí es como un reto de vida demostrar que las personas con discapacidad tenemos derecho a participar en la política".