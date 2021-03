En análisis tren de refinación en Complejo Cangrejera: AMLO

El tren de refinación en el Complejo Petroquímico Cangrejera continúa en análisis para determinar su factibilidad, reveló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que las refinerías ya producen 900 mil barriles de combustible y se espera aumentar más con la inversión en una planta coquizadora en Tula, Hidalgo.

"Vamos a pedirle a la secretaria de Energía (Rocío Nahle) que dé un informe sobre lo que está sucediendo en este complejo y esto del tren de refinación también se está analizando qué es lo que más conviene, porque nos dejaron una planta coquizadora a medias en Tula, entonces hemos tomado la decisión de darle continuidad a esa obra porque no podemos dejarla que se convierta en chatarra...

De la planta coquizadora en la Refinería de Tula añadió que se espera ponerla en operación entre finales de 2023 e inicios del 2024 para extraer 35 mil barriles de gasolina.

"Nos va a significar una inversión de 2 mil 500 millones de dólares para tener terminada es planta... es una inversión que se está haciendo, queremos llevar, ya estamos produciendo, están procesándose 900 mil barriles diarios en las seis refinerías y queremos llevar el procesamiento de las seis refinerías a un millón 200 mil barriles diarios más esta coquizadora, más la nueva refinería de Dos Bocas", explicó López Obrador.

Fue el 6 de junio de 2020 en su visita al Complejo Cangrejera cuando el presidente anunció que la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos conformaron un equipo técnico para determinar la factibilidad de un tren de refinación que ayude, junto a Dos Bocas, a lograr la autosuficiencia energética.

"No descartamos lo del nuevo tren de refinación aquí, se está valorando para ver costos y beneficios. Ya estamos a punto de concluir ya nuestro balance sobre lo que necesitamos refinar, lo que necesitamos procesar de petróleo crudo para convertirlo en gasolina y ya tenemos que terminar porque ya no hay tiempo, nosotros no vamos a dejar obras en proceso. Yo espero que para finales del 23, principios del 24, ya no estemos comprando gasolinas en el extranjero, ya estemos produciendo toda la gasolina en el país", puntualizó López Obrador.