En Acayucan, no habrá líderes municipales en Morena solo de base

A diferencia de otros partidos que a unos días de haber iniciado el proceso electoral 2021, han estado tomando protestas a sus comités municipales; en el del Movimiento regeneración nacional (Morena) no habrá nombramientos para este tipo de organizaciones y solo se formarán comités de base integrados por militantes debidamente reconocidos por el Organismo publico local electoral (OPLE), como miembros activos.

Roberto Donaciano Baruch, delegado distrital y consejero nacional de Morena a nivel estado, afirmó que en el partido de López Obrador la situación será diferente este año pues no se pueden elegir comités municipales ni distritales ya que el plazo no lo permitirá y por eso, solo se tomará a miembros activos que están debidamente reconocidos ante el OPLE y el Instituto Nacional Electoral (INE) dentro del padrón nacional.

"No habrá comités municipales, vamos a trabajar con los comités de base, van a ser 7 en el distrito 14 federal y 11 en el local, de ahí vamos a trabajar con los presidentes de los seccionales, que solo estará en personas que están en el padrón" expuso.

"Eso no quiere decir que los simpatizantes se quedan fuera, no, ellos están formando otros comités en apoyo a la 4T, y son eso, apoyo pero no van a tomar decisiones dentro de la organización electoral, solo son de apoyo al partido" afirmó.

De esos comités de la 4T, pueden crearse cuantos quieran los simpatizantes pues al final de cuentas, será los de base, los que estén debidamente registrados.