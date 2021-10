En 2021, desapariciones voluntarias incrementaron 40% en Coatzacoalcos

"En efecto, los casos han sido en aumento, afortunadamente si hemos localizado a las personas, hay muchos casos donde la desaparición es voluntaria y cuando es así, cuando empezamos a emitir las fichas, ellos de pronto tienen un poco de conciencia, se comunican con la familia y es la familia quien nos hace saber que ya fue localizado o localizada", dijo.

Pese a que estas situaciones son muy comunes entre los jóvenes, el colectivo Madres en Búsqueda no deja de apoyar a las familias, pues se acercan con la intención de que los apoyen a realizar las gestiones ante las autoridades para localizar a su hijos.

Noticia Relacionada Terminal de Coatzacoalcos requiere identificación oficial a viajeros

"El aumentó si ha sido un poco grande, pero también así ha sido la localización, sobre todo la localización de personas que se han ido por su propia voluntad", apuntó.

Cuestionada sobre las labores de búsqueda, Enríquez Orozco mencionó que la semana pasada efectuaron las diligencias en los bajos del Puente Antonio Dovalí Jaime, sin embargo no encontraron los restos que les habían reportado.

"Tuvimos un señalamiento de que ahí fueron a arrojar uno de los cuerpos que nosotros buscamos, no fue positivo, no pudimos encontrar el cuerpo y llegamos al lugar, pero no dimos con el objetivo", expuso.