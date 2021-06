Empresas que no evolucionan están destinadas al fracaso: Enrique López

"Los negocios pueden evolucionar, decreciendo o expandiéndose, las personas que se aferren a cómo era la vida hace algunos tiempos van a sufrir, porque todos los empresarios están pensando que regresaremos a un mundo pos covid y que regresaremos a la normalidad, mi mensaje es que seguimos en un mundo covid, en donde no hay regreso", apuntó.

El también Coach Empresarial pidió a los corporativos a ser más competitivos y flexibles, toda vez que en este año y medio surgieron nuevas empresas que se convirtieron en generadoras de empleo colocándose en el mercado competitivo y desbancando a las compañías que por muchos años fueron líderes en su rama.

"Si estoy viviendo en el caos, si me está yendo mal, si estoy perdiendo ventas, son señales que me tengo que cambiar, ajustar y adaptar, si no lograron esta flexibilidad ya se quebraron, ya son cristal, cuántas empresas no han cerrado en esta pandemia, si en estos dos años no se supieron ajustar, se esperaron mucho tiempo, obvio tuvieron que cerrar", comentó.

López de los Ríos mencionó que las formas de manejar una empresa, así como los estilos de liderazgo evolucionaron, causando un desequilibrio en los negocios que los obligó a evolucionar, de lo contrario tuvieron que cerrar.

