Empresario acusa abuso de autoridad de la FC 

Mediante una carta dirigida al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez y a Hugo Gutiérrez Maldonado, Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, un empresario dedicado a la instalación de arreglos florales y venta de regalos, acusó tortura y abuso de autoridad por parte de la Fuerza civil en Acayucan además del cobro excesivo por parte de la empresa de Grúas GATSA por el resguardo de un automóvil suyo.

En la carta el empresario detalla la forma en que fue privado de la libertad, golpeado y amenazado con ser remitido a la Fiscalía por el delito de ultrajes a la autoridad.

En la carta expresa que tuvo que pagar a GATSA, 4500 pesos por una noche que estuvo resguardado su automóvil.

La carta explica:

"A la opinión pública

Miguel Ángel Chávez Hernández, acayuqueño de nacimiento me dirijo a todos para señalar el atropello a mis derechos humanos la madrugada de este domingo cuando elementos de la Fuerza Civil me detuvieron a la altura de soriana dónde me detuve porque unos compañeros de trabajo me esperaban en otro vehículo de está ciudad, esto alrededor de las 3 de la mañana después de regresar de un evento al que acudí como parte de mi trabajo en Nuevo Morelos, pero previamente había pasado a dejar a colaborador a Oluta. Dicha patrulla venía circulando cerca de un centro de vicio "cuidando" el área.

Los elementos me golpearon por cuestionar el porque de la detección de mi vehículo, el cuál ocupo para trabajar, asimismo me estrangularon y me dieron tres choques eléctricos y esposaron, esto ante la mirada de mis compañeros que nada pudieron hacer porque fueron amenazados que los detendrían por ultrajes a la autoridad, luego de eso me llevaron en la batea conduciendo en forma temeraria hacia la calle Comonfort atrás del reclusorio dónde me volvieron a golpear, para después llevarme a los separos de la cárcel municipal, dónde alrededor de las 8 am y de tantas insistencias me dejaron comunicarme con un familiar, fui puesto en libertad a las 10 de la mañana, asimismo mi unidad fue asegurada sin la presencia de un agente de tránsito y llevada al corralón por la empresa GATSA, dónde me estaban cobrando $4,500 por liberarla, como ciudadano veracruzano exijo al gobernador del Estado que castigue el actuar de dichos elementos, que más que protegernos es de quién debemos cuidarnos"

Hasta el momento el empresario no ha emprendido acciones legales y solo ha enviado la carta a través de redes sociales.

