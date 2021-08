emprendedores_se_adaptan_a_las_nuevas_formas_de_venta

Aunque los recientes semáforos rojos frenaron las actividades masivas al no ser esenciales, 16 emprendedores se adaptaron para no perder clientes ni ganancias, siendo así como surge el multiespacio ´Kokorito, The Cute Store´, un nuevo punto de venta que ofrece estrictas medidas de higiene para una compra segura en efectivo, con terminal bancaria y a crédito.