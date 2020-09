Emigró 50% de pescadores afectados por BP en el sur

El 50% de los pescadores de la zona sur de Veracruz que resultaron afectados hace 10 años por derrame en un pozo de British Petroleum (BP) ya emigraron al no tener mejores condiciones de vida, reveló Evelio Jiménez Pérez, representante de éstos, quien añadió que de no tener respuesta favorable en el juicio de este miércoles, bloquearán puentes de diversos estados.

"Desde que explotó la plataforma del 2010 para acá estamos en una situación muy mala, día con día se está acabando más por la contaminación por la explosión del pozo de BP, todo el aceite que se regó por el mar contaminó los arrecifes donde se crían la mayoría de las especies que nosotros capturamos", expresó vía telefónica el pescador.

Y es que de pescar varias toneladas de róbalo, pámpano, peto y sierra, ahora a duras penas logran capturar hasta 50 kilos en sus redes, lo que motivó que alrededor de 450 de los 900 pescadores independientes que representa, emprendieran el éxodo.

"Del 2010 para acá estamos a un 80% o 90% disminuido, hay veces que no tenemos ni para darle de comer a la familia... Aquí el grupo que tengo son 900 personas, cada persona tiene a tres o cuatro que tiene que mantener, o cinco en algunos casos... (para sobrevivir) como se dice vulgarmente ´ahí vamos a los chingadazos´ a veces se saca un poquito, a veces nada, pues nos dedicamos a otras cosas para encontrar el sustento de la familia... algunos ya hasta se fueron del pueblo para tener modo de subsistir y ver por su familia, porque esta situación está muy grave para nosotros... (emigraron) un 50%", indicó Jiménez Pérez.

EN ESPERA DE RESOLUCIÓN FAVORABLE

Será este 9 de septiembre cuando se defina de manera virtual en una corte estadunidense si se reactivan los expedientes de denuncias de más de 25 mil pescadores mexicanos afectados por el derrame en el pozo Macondo 1 ocasionado por la plataforma Deepwater Horizon, por el cual el entonces exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; y el exembajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández, fueron demandados ante la Fiscalía General de la República por no tomar en cuenta a los afectados y aceptar 25.5 millones de dólares en un acuerdo de desistimiento con el representante legal de BP, William Noble.

"Fuimos a México a Meter una denuncia porque de verdad que ya estamos cansados de tanto estar luchando y no hay resultados buenos, tuvimos que denunciar a este señor Luis Videgaray y al señor que estuvo de embajador, también al abogado de la compañía... Tenemos mucha fe de que el juez ´se va a poner las pilas´ y va a ver que nosotros tenemos la razón, porque nunca hemos peleado cosas que no existan... no sabemos qué hizo este señor Videgaray, a dónde llevaron ese dinero y qué le hicieron, a nosotros no nos tomaron en cuenta nunca, hicieron su arreglo en lo oscuro sin tomarnos en cuenta a nosotros que somos las personas afectadas", recalcó Evelio Jiménez.

En el sur de Veracruz hay pescadores afectados de las congregaciones Tonalá, en Agua Dulce; y Las Barrillas, en Coatzacoalcos.

"Nuestros abogados nos dicen que ese proceso está mal... si esto no procede tomaremos medidas más rígidas... manifestaciones de los puentes que dividen los estados, a mí me tocaría el que divide Tabasco y Veracruz, o ir a México a pedirle al señor Obrador que nos apoye", puntualizó el pescador.