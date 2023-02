NL y Tabasco, 'refugio' de profesionistas expulsados de Coatzacoalcos por falta de oportunidades

Los estados de Nuevo León y Tabasco, se ha convertido en la la rutas de "escape", de jóvenes profesionistas recién egresado de universidades que emigran en busca de mejores oportunidades de trabajo.

Lo anterior, lo dio a conocer el regidor del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Octavio Paz Castillas, quien lamento que pese a que cuentan con una carrera, muchas de las veces no encuentran un trabajo en un su localidad, aceptando el primer empleo que se atraviese por desesperación.

"Desafortunadamente como jóvenes nos piden la experiencia, que desafortunadamente van saliendo de la carrera y al no tener una oportunidad no adquieres experiencia. Es desafortunado ver la taza de desempleo que hay en Coatzacoalcos, que recientemente los jóvenes de universidad que egresan no encuentran una oportunidad laboral y se tienen que ir a Monterrey o Villahermosa en el tema de Dos Bocas", comentó.

Violaciones de derechos humanos

Cuestionado sobre la violación a los derechos humanos, Paz Castilla dijo que en efecto se registran estos casos en jóvenes que al tomar el primer trabajo que encurtan los hacen trabajar horas extras sin que se les vea remunerado.

Por tal motivo, deciden dejar la ciudad y viajar a otras entidades federativas en busca de mejores oportunidades de trabajo, en donde quizás valoren su esfuerzo y su nivel de preparación.

"Son temas específicos, por ejemplo en tiendas comerciales donde el horario laboral es excesivo, que al cubrir horas extras no soy correspondidos en el pago".

Durante el año pasado, el nivel de desempleo más elevado se dio en febrero, cuando repuntó a 3.72 por ciento y el más bajo en noviembre de 3.00 por ciento.

El número de personas desocupadas concluyó el 2022 en 1.65 millones, menor en 427 mil 271 de las que había al cierre del 2021 a nivel nacional.

Octavio Paz Castillas lamento que pese a que cuentan con una carrera, muchas de las veces no encuentran un trabajo en un su localidad, aceptando el primer empleo que se atraviese por desesperación.