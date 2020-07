Elaborar tazas personalizadas, refugio de Malú tras la pérdida de su hijo

Lo que empezó como una actividad para minorar el dolor del fallecimiento de su hijo, se convirtió en un refugio de creatividad que le permitió salir de la tristeza y obtener ingresos extras para el hogar.





Martha Luz Ladrón de Guevara, mejor conocida como Malú, desde hace dos años se dedica a la elaboración de manualidades con porcelana fría, en donde pone todo su empeño para realizar todo tipo de artesanías.





"Cuando falleció mi hijo yo quedé destrozada y esto fue lo que me sirvió para olvidarme un rato de mi dolor y estarme concentrando en los detalles, el color, en las figuras, todo eso hacía que me olvidará de mi dolor... me sirvió mucho como terapia ocupacional", expresó.





Desde la comodidad de su hogar Malú elabora tazas, tarros, llaveros, portarretratos, aretes, macetas, lapiceros; entre otros objetos que se proponga realizar.





Con sus talentosas manos moldea la cerámica fría y recrea fotografías, imágenes, figuras lo más parecido posible para que sus clientes queden completamente satisfechos.





La pandemia del Covid-19 impulsó su negocio; elabora tazas de enfermeras.





Las dos primeras semanas de la pandemia por el Coronavirus fueron difíciles para está artesana; ya que las personas dejaron de comprar.





Sin embargo, al pasar los días el trabajo repuntó, sus clientes comenzaron a solicitarle tazas con imagenes de personal de salud, principalmente de enfermeras y médicos, con la finalidad de darles un detalle por el trabajo que realizan para combatir la pandemia.





" Mis clientes me están pidiendo tazas de enfermeras y médicos que están trabajando en los hospitales, lo hacen para darles un detalle y agradecerles por las atenciones hacia ellos o a sus familiares, una clienta me pidió 10 tazas para obsequiar en el hospital regional", detalló Malú.

Comparte sus conocimientos en talleres.





Esta ama de casa también comparte sus conocimientos a través de talleres para que otras mujeres aprendan este trabajo e impulsen su propio negocio, con costos accesibles desde 400 pesos con materiales incluidos.





"Empecé a dar talleres para que otras mujeres aprendan hacerlo y obtener un ingreso más, por ejemplo los llaveros se venden muchísimo y cuestan 100 pesos, son piezas pequeñas y con eso pueden generar un poquito más", comentó.





¿Cuál ha sido su reto en este trabajo?





Malú comentó que esté oficio ha tenido diferentes retos que la llenan de satisfacción al ver el resultado final, uno de ellos fue recrear cinco veces un diseño familiar y cumplir las espectativas de sus clientes.





"Hice cinco tazas; era un abuelito con sus cinco hijas, cada una por separado... Entonces tuve que repetir el proceso. Tratar de imitar la foto es lo más difícil pero también es el reto que me encanta", externó.





Este trabajo tarda aproximadamente cinco días de elaboración, desde la preparación de la cerámica, el diseño, la pintura y el proceso de secado.





La pueden contactar por Facebook o Whatsapp.





Las personas que deseen conocer más de este trabajo pueden hacerlo a través de la página de Facebook Artesanías y Fofuchas Malú o comunicarse al número o comunicarse al número 9211957259.





Es preciso mencionar que en próximos días se llevará a cabo un curso en línea para que las personas interesadas aprendan este trabajo durante la pandemia.





Trabajos y costos

Tazas desde 190-230

Tarros 190-150

Portarretratos en 150

Macetas 100 pesos

Llaveros 100 pesos

Lo más vendido

Tazas de doctores, enfermeras, policías, dentistas.