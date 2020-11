El virus los dejó desempleados y decidieron vender ricos tamales

Con tan sólo 200 pesos José Jair Ramírez Hernández y Mónica Higrein Fandiño Gobin, decidieron arriesgarse y emprender un pequeño negocio de ventas de tamales, luego de haber sido despedidos de sus trabajos a consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Un día el hambre, la desesperación y el desempleo tocaron a su puerta, pero las ganas de salir adelante y no dejarse vencer hicieron frente a esta adversidad.

La pareja de 25 años de edad atravesaba un momento económico difícil, como muchos más que son afectados por el declive económico por esta pandemia mundial y lo poco que les quedó de sus finiquitos fue la inversión para comprar los ingredientes para los tamales.

Con la ayuda de su abuelita y su receta, Jair y Mónica pusieron manos a la obra para aprender la elaboración de este tradicional alimento.

¿ Cómo decidieron emprender su negocio?

" Me quedé sin trabajo, yo era mesero de un restaurante de comida japonesa, cuando ya sólo me quedaban 200 pesos y no conseguí empleo a mi novia se le ocurrió la idea de hacer tamales para vender, al principio me daba pena porque nunca lo había hecho pero mi novia me motivó, aparte no teníamos otra opción y así empezamos... con 200 salimos adelante", expresó Jair Ramírez.

Subsisten con la venta de tamales.

Desde hace 5 meses la pareja de novios subsiste con la venta de tamales, todos los días salen a las calles de la colonia Rancho Alegre 2 a ofrecer la variedad de tamales de masa colada de pollo, cerdo, de chipil e incluso venden hasta pozol.

Sobre un pequeño carrito de mandado colocan su olla con aproximadamente 100 tamales y salen en busca de sus clientes.

A decir de la pareja la aceptación de las personas ha sido muy buena asegurando que quedan satisfechos, tanto que en una hora han llegado a vender hasta 70 tamales.

¿ Quién se encarga de la elaboración y cuanto tiempo le dedican? " Los tamales "Los hacemos mi novia y yo en la noche nos llevamos aproximadamente 6 horas en la elaboración y salimos muy temprano a ofrecerlos o también por pedido y ya los entregamos, la verdad es que la gente nos apoya, no sé si es porque nos ven juntos o porque realmente les gustan pero la verdad es que nos ha ido muy bien gracias a Dios", recalcó.

¿ Cómo ha sido este proceso de emprender?

" No ha sido fácil buscamos en internet cómo hacer tamales, la abuelita de mi novia nos enseñó y nos prestó algunas cosas porque no teníamos las ollas y aquí empezamos hacerlos poco a poco, al principio no no salían tan ricos pero con la práctica nos han quedado cada vez mejor", destacó.

¿ Con la venta de los tamales han podido subsistir al desempleo y crisis económica?

"Con todo lo que está pasando hoy en día sí, y la verdad es que hasta uno que otros gustitos nos hemos dado, yo creo que todo se puede lograr si uno le echa ganas, gracias a este trabajo hemos podido ir a comer incluso hemos hecho un viaje", mencionó.

También elabora tatuajes.

José Jair agregó que también la venta de sus tamales le ha ayudado a impulsar otro de sus proyectos que había sido frenado por falta de recursos económicos tal cómo dedicarse a la elaboración de tatuajes, mismos que hoy en día realiza a sus amigos y familiares que tienen el interés de hacerse una de sus creaciones.

" Gracias a este negocio puede adquirir productos y equipo para mí proyecto de tatuajes, con este recurso puedo ofrecer mis servicios con las medidas de higiene con las que se debe realizar el trabajo, no tengo un local pero voy a domicilio o vienen a mi domicilio", dijo.

¿ Cómo se sienten de haber tomado está decisión?

" Nos sentimos muy bendecidos porque quizá hay muchas personas que les da pena o prefieren vivir de la apariencia pero sentimos que Dios nos dio esta idea y nos ayudó a impulsar nuestro negocio, tuvimos que pasar esto para poder iniciar este negocio y darnos cuenta que hacemos unos tamales muy ricos, en mi vida me imaginé haber hecho esto y estamos muy bendecidos y agradecidos con Dios y sé que poco a poco saldremos adelante", puntualizó.

SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL

En México, el 53.6% de la población entre 18 y 64 años percibe buenas oportunidades para iniciar

un negocio, el 58.5% considera que tiene las habilidades para llevarlo a cabo, sin embargo 31.6%

señala que el miedo al fracaso le impide realizarlo. Respecto a la actividad emprendedora se

observa que en México el 11.9% de la población adulta son emprendedores nacientes, el 3.3%

se conforman como nuevos emprendedores y el 4.2% una empresa establecida; el Índice de

Actividad Emprendedora Temprana (TEA) es de 14.8%, lo cual representa un incremento

respecto al valor obtenido durante 2012 (12.0%) (GEM México, 2013). Esto de acuerdo al Emprendiendo Juvenil En México Informe Nacional.