El vigilante más antiguo de Nanchital pide oportunidad en la PM

"Requiero se me dé una oportunidad de trabajo, en mi carrito realizo los recorridos en el parque, llego temprano y me voy hasta la noche, por favor considérenme, no tengo más fuentes de empleo y quiero ganarme mi dinero".

A los pocos meses de nacido a Julio César los médicos le diagnosticaron parálisis facial infantil, enfermedad que no le impide buscar un empleo para subsistir, y con el apoyo de la población ha generado ingresos que le sirven para su alimentación, vestir y otros gastos que se generen.

"Enfrento dificultades para trasladarme de mi casa al parque pero quiero ganarme mi salario con mi trabajo, espero me comprendan pero llevo un mes sin empleo", concluyó el interesado.