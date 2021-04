El Verde es un movimiento con madurez: Javier Herrera

Será en 48 horas cuando se dé a conocer quién será el candidato a la Diputación Federal por el Distrito XI por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló el presidente estatal Javier Herrera Borunda, quien agregó que se tratará de un hombre debido a la equidad de género.

A su visita a Coatzacoalcos, donde tomó protesta a Felipe Rodríguez Gallegos, como presidente del Comité Directivo Municipal; el hijo del exgobernador Fidel Herrera sostuvo una reunión con la militancia del PVEM, para luego llegar a Diario del Istmo para entrevistarse con el director general, el capitán Héctor Robles Barajas.

"Justo venimos a preguntarle a nuestra base aquí hacia quién se quieren decantar, llevamos unas propuestas al Comité Ejecutivo Nacional, que es a lo que yo me voy mañana a ver qué propuesta pasa y primero Dios si sale bien pasado mañana estaremos registrando y presentando la propuesta... Todavía no se los puedo decir, si me aguantan 48 horas con la o el candidato", señaló Herrera Borunda.

-¿Se dice que será Claudio Trujillo el candidato?, se le cuestionó a Javier Herrera, quien respondió: "En el tema del candidato local estamos en eso... (Claudio) es una de las propuestas que llevo a México... tienen que ser así, desgraciadamente me llamó el Comité Nacional, llevaba propuestas de hombres y mujeres, si ponía una mujer iban a bajar a otro candidato, pero llevo buenas bajaras, dentro de ellas está Claudio".

Javier Herrera señaló que están en tiempo para presentar un candidato, indicando que la planilla de Isaac Férez Esparza renunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a la candidatura por la Diputación Federal.

Por otra parte, el representante estatal del PVEM señaló que ésta será una elección atípica debido a la pandemia, por lo que deben privilegiarse las condiciones sanitarias para que la ciudadanía se sienta con la seguridad de votar, añadiendo que hasta el momento no han tenido tampoco amenazas a sus candidatos.

"Tenemos mucha expectativa, porque no es una candidatura federal, estamos trabajando con un equipo, gente que ha estado en colonias, gente que ha estado en puestos, el Verde más que campañas es un movimiento con madurez, caras nuevas y propuestas frescas, la propuesta ecológica no la vamos a olvidar nunca... necesitamos un Coatzacoalcos limpio, que le esté apostando a la sustentabilidad", dijo.

Javier Herrera Borunda adelantó que participará por la diputación plurinominal en la posición cuatro de la tercera circunscripción, comprometiéndose a llevar la voz de Coatzacoalcos al Congreso Federal, añadiendo que en Veracruz llevan a 67 candidatos sin coalición, siendo ésta la elección con más participantes.

NO SERÉ REGIDOR: FELIPE RODRÍGUEZ

Por su parte, Felipe de Jesús Rodríguez Gallegos, presidente del Comité Municipal del PVEM, recalcó que él no participará como regidor en el proceso municipal, pues ya hay una planilla de 13 ediles y suplentes del verde, que se consensuarán con la representación estatal.

"No se puede decir que soy regidor del Partido Verde, porque en estos momentos el partido no tiene representatividad, podríamos decir que pasó a ser un regidor independiente dentro del cabildo", señaló Felipe Rodríguez, quien así admitió su renuncia al Partido Revolucionario Institucional.