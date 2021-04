El tiempo de unidad ha llegado: Tania Cruz

Tania Cruz Santos inició su campaña por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) la Diputación Federal en el Distrito XI, con la que busca consolidar La Cuarta Transformación al reelegirse.

"Son 60 días, menos que la campaña anterior, pero los ciudadanos saben, pero creo que son 60 días son suficientes porque los ciudadanos saben del trabajo hecho... tendremos 60 días para visitar a las familias del distrito para llevar ese mensaje de la Cuarta Transformación", expresó previo a su arranque de campaña a las 00:00 horas del domingo en la Plaza de la Pirámide, del Malecón Costero de Coatzacoalcos.

Emocionada al inicio de su discurso, Cruz Santos recordó que el Distrito XI es el bastión de Morena en el sur de Veracruz, por lo que afirmó que en 2018 demostró el cambio.

"Vamos a seguir demostrando que la voluntad del pueblo está por encima de los intereses mezquinos de unos cuantos, nuestra transformación está en proceso, hermanas y hermanos: ni un paso atrás", recalcó a sus seguidores, no sin antes advertir que sus adversarios de la alianza PRI-PAN-PRD buscarán desacreditar lo conseguido por Morena.

Es preciso mencionar que ésta es su tercera campaña por el mismo cargo público; la primera fue en 2015 por Movimiento Ciudadano (MC), misma que perdió; la segunda en 2018 por Morena con la que obtuvo la curul y esta de 2021 con la elección consecutiva.

"Hay un mensaje de confianza, porque en estas elecciones del 6 de junio vamos a arrasar nuevamente las urnas y vamos a ganar, mi compromiso con todos ustedes es seguir con los principios de Morena: no mentir, no robar, no traicionar...les pido hoy el apoyo para todos los candidatos de Morena, vamos unidos...este 6 de junio refrendaremos nuestro compromiso con ´Ya saben quién´... ¡Que viva Morena!", puntualizó Tania Cruz, quien lleva como suplente a la empresaria Margarita Santopietro; su coordinador de campaña es Amado Cruz Malpica y el jefe de prensa el periodista Roldán Flores Zapata.