´El Querubín´, Silvina mantiene la tradición de los dulces artesanales

Y es que estos tradicionales dulces de leche y frutas artesanales se han convertido en una de las ofrendas favoritas para los altares de Día De Muertos por ello se prepara hasta con una semana de anticipación para tener todo listo.

Noticia Relacionada Pide Semillero Empresarial evitar aglomeraciones ante riesgo por pandemia

"Todo esto lo vengo preparando desde una semana de anticipación porque a veces no me alcanza el tiempo y hay que entregar, los clientes me piden mucho los dulces de leche, higo y limón", expresó.

La dama de 66 años explicó que la jornada de trabajo inicia desde las 06:00 horas hasta que el "cuerpo aguante", ya que todos los dulces se preparan en casa de la forma tradicional, desde limpiar las frutas, hasta convertirlas en deliciosos postres.

Con ayuda de su hija mercedes elabora más de quince dulces como: querubín de chocolate, dulce de leche con nuez, cocada horneada, cocada de piña, higo natural, higo relleno de coco, limón relleno de coco entre otros.

Una vez terminados los colocan en canastas o domos transparentes y se envuelven en plástico para asegurar su duración y darles no solo un producto delicioso a sus clientes si no una presentación muy bonita agradable a la vista.

"Trabajamos en estas fechas, en diciembre y demás fechas del año, esto también lo hacemos para eventos familiares como bodas y Xv años y gracias a Dios no nos podemos quejar, a la gente le gusta nuestro sabor", agregó.

Doña Silvina Aguilera Tapia seguirá realizando la comercialización de sus productos los siguientes días, quienes deseen hacer un pedido pueden comunicarse a los números 2281830703 o visitar su página de Facebook Dulces regionales "El querubín".