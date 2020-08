El Interoceánico será una realidad

El Covid-19 atrasó el programa de cumplimiento de objetivos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), reveló el director general de este organismo, Rafael Marín Mollinedo, quien añadió que la pandemia limitó la autorización de trámites como el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en tres tramos de vías férreas y la entrega del Plan Maestro Conceptual.

"Ahorita hubo algunos atrasos, pero ya no deben tardar en entregarlo, no tengo la fecha en que lo vayan a entregar... están haciendo los últimos retoques para que se haga la entrega formal...esta gente no pudo venir a hacer su trabajo de campo, por la pandemia no pudieron viajar", expresó vía telefónica Marín Mollinedo.

Es preciso señalar que el Plan Maestro Conceptual del CIIT es desarrollado por Surbana Jurong , empresa de Singapur, cuyos analistas no viajarán a México a ver los predios donde están los polos de desarrollo, así como los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, ante el riesgo de contagios por Coronavirus, sin embargo, continúan los trabajos de modernización de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT).

"Eso atrasó un poco el tema... ya están llegando los rieles para que ya se empiecen a colocar, mientras se están haciendo los trabajos previos con algunas empresas, otras ya están colocando vías en Oaxaca, en lo más cercano a Salina Cruz, hay varios kilómetros de vías instalados", dijo Marín Mollinedo en exclusiva al Corporativo Imagen del Golfo.

APENAS LIBERARON EL MIA PARA LOS TRAMOS DEL FIT EN VERACRUZ

Y es que de enero a hasta hace unos días la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no entraba el MIA para modernizar y rehabilitar tres tramos del FIT de Medias Aguas, en Veracruz; hasta La Mata, en Oaxaca; en total son 132.48 kilómetros de lo que se conoce como la ´Línea Z´, es decir, el 90.7% del trayecto del CIIT.

"Los que están aquí por Veracruz están con los trabajos topográficos, de levantamiento de la vía y todo para ya empezar... Ya en estos días fue, ya nos liberaron (el MIA de Semarnat) para poder ejecutar obra... (Se demoraron) por la pandemia, muchas dependencias no estaban trabajando, entonces sí se atrasó... todo se complicó con esto, pero no es mucho el atraso", confirmó Rafael Marín.

Por otra parte, el director general del CIIT añadió que tanto en el puerto de Coatzacoalcos como el Salina Cruz continúan los trabajos para desarrollar infraestructura, siendo la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos la más avanzada.

Veracruz es la entidad más avanzada en cuanto al proyecto del Corredor Interoceánico, pues ya cuenta con cinco de los 10 predios que conformarán los polos de desarrollo para el bienestar: dos están autorizados en Coatzacoalcos, uno en Sayula de Alemán, otro en Oluta y uno en Cosoleacaque, donde recientemente estuvo Rafael Marín Mollinedo junto al director general del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), Mauricio Márquez Corona y representantes del Registro Agrario Nacional, quienes brindaron información a ejidatarios de este municipio; de manera global este proyecto tiene una inversión superior a los 20 mil millones de pesos y se espera ponerlo en marcha en 2023.