El 70% por ciento de los estudiantes de Soteapan no cuenta con computadora

El representante del comité regional de pueblos indígenas, Fidencio Fernández Carrera, estimó que en la zona serrana soteapense, de los aproximadamente 20 mil estudiantes, escasamente 30 por ciento tienen computadora para estudiar y el restante 70 por ciento no tienen la posibilidad ni por televisión.

Señaló: "para el gobierno es fácil decir que por la pandemia los alumnos no pueden estar en las aulas escolares y que todos tienen que estudiar por vía televisiva, pero no saben que la pobreza es tan grande, que quizás un 30 por ciento de los alumnos cuenten con internet, pero el 79 por ciento no tiene ni televisión, menos computadora".

Por lo tanto, el representante indígena consideró que debería de implementarse un programa para otorgarle a los estudiantes esa herramienta necesaria para el desarrollo de sus actividades de aprendizaje.