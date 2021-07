El 35% de mujeres policías en México han sido víctimas de acoso sexual

PUBLICIDAD

Basado en los datos obtenidos de la encuesta "Qué piensa la policía: 2019", se indica que siete de cada diez sufrieron de violencia de género cuando estuvieron en la academia y cuatro de cada diez han sido víctimas o presenciado algún tipo de discriminación o acoso dentro de sus corporaciones.

En la investigación donde se aplicaron 300 encuestas y seis grupos de enfoque a mujeres policía se informó que "Un 68% afirmó haber recibido por parte de sus instructores comentarios lascivos o piropos ofensivos; 18% fue objeto de insinuaciones o solicitudes sexuales; 9% recibió mensajes, fotografías o comentarios con insinuaciones y/o insultos; 5% fue víctima de tocamientos o manoseos no consensuados y el 1% afirmó haber sufrido intentos de violación",

Además, señala que cuando ya están integradas en la corporación policiaca, un 39% de las mujeres presenciaron o fueron víctimas de discriminación, el 7% de abuso físico y 2% de abuso sexual.

El estudio también reveló que hay poca denuncia entre las víctimas ya que de quienes señalaron haber sido víctimas o testigos de conductas indebidas, solo el 17% denunció a sus agresores y, de estas, en la mitad de los casos se registraron sanciones consecuentes a las quejas. De las mujeres que eligieron no denunciar, se abstuvieron porque no creyeron que habría sanciones para el agresor, tenían miedo de represalias por parte de sus superiores, no sabían dónde inconformarse, desconocían que podían hacerlo o bien, lo percibían como algo normal y que no merece ser reportado.

