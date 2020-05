Sur tiene casi el 30% de casos de Coronavirus de Veracruz

El 28.1% de los casos de Coronavirus están en la zona sur del estado, siendo Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque y Nanchital, los municipios que ocupan los primeros lugares en cuanto al registro de pacientes del inicio de la pandemia a la fecha.

De acuerdo a la información de la Federación, a través de la Secretaría de Salud (SSA), hasta el martes, el sur de Veracruz tenía 624 casos acumulados de Coronavirus en 20 ayuntamientos, mientras que la cifra de muertos es de 91, lo que representa el 33.7% de los decesos en el estado.

Hasta el momento de redactar esta nota informativa, Coatzacoalcos suma 319 casos y 52 fallecidos, lo que lo coloca como el segundo lugar a nivel estatal; le siguen Minatitlán con 101 positivos y Cosoleacaque con 35 acumulados, cifras que los ubican en la quinta y séptima posición.

Es preciso mencionar que en el sur no se encuentra ninguno de los 12 ´Municipios de la Esperanza´, denominados así al no contar con casos de Covid-19 ni ayuntamientos colindantes, por lo que las medidas del aislamiento social y la sana distancia continuarán hasta en tanto la ciudadanía no comprenda que éstas son para evitar un incremento desmedido de contagios, en especial para aquellos que como población en riesgo puedan sufrir complicaciones y saturar los hospitales del Sector Salud.