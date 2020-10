Ejidos de Oaxaca reportan problemas con CFE y por robo de combustible

Aunque acordaron favorablemente la compra de predios en Oaxaca para los polos de desarrollo, en comunidades como Palomares y San Juan Guichicovi siguen los conflictos sociales a causa de problemas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), derechos de vía, incluso, derrames ocasionados por robo de combustible

"(En Palomares) No están paradas las obras, estamos trabajando, como los tramos son largos, donde no nos dejan trabajar nos vamos a otro lado... hay muchas demandas de los ejidos, unos cuando ven que llegamos quieren que se les resuelva todo lo que no se ha atendido, tienen problemas con la Comisión Federal de Electricidad, por el derecho de vía de las líneas", mencionó Marín Mollinedo a su visita por Coatzacoalcos en días pasados.

Al respecto, Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), señaló que los habitantes

les mencionan que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no les pagó por liberar los derechos de vía al ampliar las carreteras.

"Hay algunos ejidos (de Oaxaca) que reclaman derrames de petróleo de Pemex, pero ahí tenemos una bronca, porque el derrame no fue un accidente, sino que fue provocado por los ´huachicoleros´, entonces el seguro no aplica ahí, ahí tenemos esa bronca, estamos tratando de ver cómo compensarles ese daño a los ejidatarios... eso es en San Juan Guichicovi", precisó Rafael Marín.

Por otra parte, el director general del CIIT comentó que los trabajos de modernización de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec continúan pese a los atrasos generados por la pandemia por Coronavirus, añadiendo que para el próximo año se contemplan rehabilitar otros tramos que conectan con Chiapas.