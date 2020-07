Eduardo Martín, ciego y desamparado contra la diabetes

La diabetes no sólo lo ha dejado en la pobreza y abandono, también ha deteriorado la calidad de vida de Eduardo Martín Acopa de 55 años de edad.





"La diabetes me ha estado acabando, ahorita no se me controla, he querido acabar con mi vida porque sinceramente no tengo esa mano que me ayude, me siento tan sólo, por favor ayúdenme se los pido ante Dios", dijo desesperado.





Esta enfermedad con la que ha batallado durante 33 años le ha arrebatado la vista y ha provocado la amputación de los dedos del pie a consecuencia de la gangrena.





En sus años de juventud don Eduardo Martín se ganaba la vida honestamente, era cocinero y vendía botanas, incluso llegó hacer promotor de partidos políticos de los que cuáles no recibe ningún apoyo.





"Yo fui promotor, anduve apoyando a los políticos bajo el sol, fui cocinero, repostero me dedicaba a vender platanitos, pastelitos, muchas cosas, pero ahora ya estoy ciego y no puedo caminar", expreso sentado en el patio de su humilde hogar.





El panorama en el que vive don Eduardo es lamentable, no cuenta con familia, ni trabajo y con la pandemia del Covid-19 no puede salir a las calles a pedir apoyo.





"Antes salía a la calle pero ahorita no puedo salir por eso le pido a la ciudadanía si me pueden ayudar pónganse la mano en su corazón, tengo una úlcera donde me cortaron el dedo y la planta del pie, el otro pie lo tengo operado, esta enfermedad me ha estado acabando"





La preocupación del pago de la renta, gastos de alimentación y medicamentos lo mantienen al borde de la desesperación; por lo que se vio en la necesidad de solicitar el apoyo de la ciudadanía altruista.





"Debo 3 mil pesos de renta, no tengo para comprar mis medicamentos cuestan 500 pesos yo quisiera controlarme, ayúdenme por favor, se los pido que me extiendan la mano como ser humano", finalizó.





Sus vecinos comentaron que esta situación lo ha orillado a atentar contra su vida en varias ocasiones.





Para las personas que lo deseen apoyarlo, vive en la calle Olmos #407 colonia Primero de Mayo en Coatzacoalcos y pueden contactarlo al número 921-311-18-74





Es preciso mencionar que el señor Eduardo Martín lleva dos años esperando ser afiliado a un programa federal, sin embargo, ninguna autoridad le ha apoyado para que sea beneficiado.