"Ecokaans AC" llama a la población a separar residuos sólidos

"Primero tomemos la responsabilidad de separar desde casa invitar a los candidatos políticos a que nos den sus propuesta porqué esos basureros a cielo abierto quemándose nos enferma", informó.

Mencionó que el siniestro que se registró en el municipio en mención causó gran contaminación a los habitantes del municipio de Ixhuatlán del Sureste por la propagación del humo, y ninguna autoridad municipal se pronunció en contra de la situación.

"Que pasa los habitantes luego no saben, no conocen lo que esta pasando, entonces este problema del basurero de Nanchital no sólo es de Nanchital es de todas las comunidades que están alrededor lo mismo pasa en el de Coatzacoalcos, Minatitlán, estamos conectados por cortas distancias; entonces si es tema de toda la ciudadanía de toda la región sur", declaró.

Afirmó se trata de una situación tóxica para las personas que tienen que respirar el humo de la quema, ya que siempre en los basureros se encuentran metales, plásticos de diferentes clasificación, llantas, entre otros cosas.

"La cantidad de toxicidad de ese humo es impresionante, y qué sucede porqué estuvimos revisando que lo único que se queda intacto es el vidrio muchísimas botellas de vidrio si algunas explotaban y que sucede que en esta temporada de calor sucede el efecto lupa con las botellas de vidrio", detalló.

Por último Maldonado Antonio, recalcó que es necesario hacer conciencia toda la ciudadanía y trabajar en conjunto.

"No porque yo tenga un cargo político no me va afectar la quema de un basurero; imagínense las pequeña acciones sumadas el resultado sería impresionante y beneficioso para todos".

