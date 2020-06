Durante pandemia, han fallecido 7 trabajadores de mercados en Coatzacoalcos

Desde que inicio la pandemia, han fallecido en total seis locatarios de los mercados Morelos y Coatzacoalcos con diagnóstico sospechoso de Covid-19, afirmó la regidora con la comisión de mercados, Keren Prot Vázquez.

Con respecto al último deceso de este miércoles por la noche, del administrador del centro de abasto Coatzacoalcos, José Eddy Zúñiga Morales indicó que el fallecimiento es a consecuencia de dengue.

Si embargo indicó que al estar en contacto con el administrador, cuatro personas del mismo departamenro ya están en aislamiento.

En el Morelos han perdido la vida presuntamente por el virus tres personas, y en el Coatzacoalcos, cuatro.

Además, hay un caso más en el mercado Puerto México, por confirmar o descartar la defunción de un trabajador por covid-19.

"Falleció en este periodo una persona pero no está el dictamen, no sabemos los causas", recalcó.

Indicó que continúan trabajando con las medidas preventivas para evitar contagios; hasta la fecha han repartido 5 mil cubre bocas.

Exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar más contagios.

"Esto no es juego, no es broma, no hay que esperar a que les pase a algunos de nuestros familiares, ya estamos viendo casos cercanos de personas que conocemos y hay que tomar las medidas", apuntó.

Así mismo pidió a los adultos mayores, menores de edad y embarazadas no acudir a estos centros de abastos al ser considerados como sector vulnerable.

Recordó que Coatzacoalcos continúa en semáforo rojo.