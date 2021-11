Dueño de empresa desampara a viuda embarazada; exige restitución del IMSS

"El patrón no contesta, hasta ayer (martes) me contestó que no podía hacer nada, tengo a mi niña y un embarazo de alto riesgo, por lo mismo estoy peleando lo del seguro no nos ha querido ayudar en nada... nos pagó lo de él hasta la semana, no pagó ni el entierro, sólo la caja, el mismo día en que él murió ese día le dio la baja", señaló Ramírez Martínez, de 21 años.

De acuerdo a la joven, ni el director de Instrumetric, Francisco Javier Malagón Maldonado, ni su socio Héctor Ramón Zamarripa, les han dado la cara para resolver la situación.

"Pido que me dé de alta en el seguro para que pueda llevar mi control porque tengo embarazo de alto riesgo y me den la pensión... él no ha salido (Francisco Javier)... hasta ahorita lo queremos arreglar por las buenas", mencionó Deysi, quien tiene cinco meses de embarazo.

La muerte de su esposo ocurrió en situaciones extrañas, pues falleció desde las 09:00 horas y les notificaron tres horas después del accidente laboral a una semana de haber ingresado a Instrumetric, siendo la causa del deceso un derrame cerebral.

Deysi acudió hasta el local junto a sus familiares, quienes sólo les darán tres días para tener una respuesta favorable, de lo contrario se manifestarán.