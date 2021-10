Dos porteños libran que les cayera un poste; sin luz tres colonias

VERSIÓN DEL ELÉCTRICO

Israel Hernández López, es el nombre del eléctrico automotriz, quien se encontraba trabajando en la reparación de la marcha de la camioneta Nissan de placas 4WKA285 del estado de Tabasco, cuando comenzó a caer la lluvia.

"Estaba abajo de la camioneta trabajando, cuando se empezó a sentir el agua por lo que mejor me quité de ahí, para meterme en el taller, cuando se escuchó un fuerte estruendo y ahí fue cuando se cayó el poste sobre la camioneta y comenzaron los cortos circuitos, ¡Me salvé!" Expresó don Israel quien se mostraba asombrado por lo ocurrido.

La camioneta que es propiedad de Ignacio Alor González, la traía a cargo un joven quien dijo llamarse Rafael, quien de igual manera reconoció que la había librado tras la caída del poste.

"Si no me hubiera ido, seguro estaría dentro de la camioneta resguardándome del agua, por lo que me hubiera tocado dentro de la unidad", señaló Rafael, quien veía con asombro como estaba el poste caído en el sector de la colonia Las Américas.

Las dos personas salvaron la vida milagrosamente, sobre todo el eléctrico, ya que de no haberse salido debajo de la camioneta, hubiera sufrido la descarga eléctrica.

SE QUEDAN SIN LUZ

Tras la caída del poste, se generaron diversos cortos circuitos, hasta que los sistemas de seguridad que había en otro poste, cortaron el suministro de energía, afectando a los vecinos del sector.

La circulación fue cerrada sobre la calle Francisco Sarabia, mientras que los vecinos reportaban ante la Comisión Federal de Electricidad lo ocurrido, al igual que ante Protección Civil Municipal.

Al dejar de llover, acudieron varias cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad que llevaron un postes de concreto para reponer al que se partió, al igual que otro de madera que se encontraba en la esquina de Francisco Sarabia y la carretera a Villahermosa, donde solamente estaba sostenido por el cableado.

El accionar del personal de la Comisión Federal de Electricidad fue oportuna por lo que se esperaba que el mismo día podría quedar solucionado el restablecimiento del fluído eléctrico.

