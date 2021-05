Doña Tere solicita donadores de sangre para poder operarse tumor gigante

"Tengo varios meses tratando de que me operen en un principio me decían en el hospital Valentín Gómez Farias que me debía esperar por la pandemia porque no había cirujano, luego me pedían tres donadores de sangre B positivo y no les he pude conseguir, ayer me dijeron que consiguiera tres donadores O positivo", detalló.

Indicó que cada día que pasa su salud se empeora ya que el tumor esta obstruyendo sus intestinos por lo que ahora solo puede alimentarse de líquidos perdiendo peso considerablemente, además de que le cuesta respirar.

"Ya no puedo comer, en la noche me agarra mucho dolor, pero es por lo mismo que está apretando mi estómago y el tumor es grande, pareciera como que fuera a dar a luz", dijo.

La señora teresa no cuenta con hermanos, no tiene hijos y su esposo es huérfano por ello no tienen a quien recurrir.

Quienes deseen apoyarla pueden comunicarse a su número telefónico es 9211295969 o visitarla en su domicilio ubicado en la Calle Paso de Ovejas esquina Canal número 500 en Coatzacoalcos, Veracruz.

