Doña Silvina, elabora deliciosos dulces tradicionales en honor a su hijo fallecido

No hay mejor forma de darle gusto al paladar que con unos deliciosos dulces tradicionales mexicanos, mismos que a sus 65 años la señora Silvina Aguilera Tapia, elabora con mucha dedicación.

En la cocina de su hogar se despiden aromas representativos de la gastronomía artesanal como el coco, canela, vainilla, miel, semillas, leche, tamarindo, piña, que al mezclarse y hornearse transportan al tiempo de los antepasados.

¿ Cómo nació la idea?

Esta actividad la emprendió hace 20 años, por iniciativa de su hijo ya fallecido, quien se dio a la tarea de compartirle sus conocimientos y actualmente doña Silvina lo ha inculcado con sus demás hijos y nietos.

" Mi hijo cuando era joven aprendió con un señor, y yo lo apoyaba, él me enseñó a prepararlos y aprendí, al fallecer mi hijo yo quise continuar trabajando y haciendo lo que a él le gustaba, para mí es una manera de honrar su memoria y me sirve como terapia ocupacional y al mismo tiempo gano mi propio dinero", expresó

Doña Silviina ofrece una gran variedad de dulces típicos a base de frutas como el coco, la piña e higo, de los cuales muchos se preparan a mano.

Sus ingredientes, sabores, texturas y procesos de elaboración varían mucho según la región, haciendo que cada uno de estos dulces sean realmente únicos y especiales para el gusto de sus clientes.

¿ Qué productos elabora?

"Elaboramos la cocada acaramelada, es de coco con azúcar, vainilla. La cocada de piña natural. El tamarindo con chile. La cocada horneada que es el coco preparado con tres leches, se moldea y se hornea, el higo natural en caramelo y muchos más", detalló.

¿ Cuánto tiempo le dedica a la preparación?

"Depende de la cantidad, a veces mi familia y yo nos llevamos un día entero, estamos en la cocina preparando todo y mi yerno va hacer las compras, realmente es un negocio familiar", dijo.

¿Cuáles son los costos?

" Las piezas van desde los 10 pesos y las personas elijen la cantidad que quieren y la variedad, a partir de 100 piezas se las dejamos a ocho pesos" detalló.

¿ Hasta cuántas piezas llega a elaborar en un día?

"He llegado a elaborar más de 800 piezas en un día, sobre todo porque me hacen pedidos para bodas, cumpleaños, bautizos, e incluso he enviado a Estados Unidos", comentó.

¿ Cómo se siente usted de realizar esta actividad?

"A mí me agrada y siento que todavía estoy en condiciones de ser útil en algo, y me siento contenta y satisfecha tanto con mi familia como con las personas que me están apoyando porque este apoyo no se olvida", comentó.

Es preciso mencionar que la abuelita se dedica formalmente a la venta de estos Productos en el puerto de Veracruz, ya que ahí es dónde radica sin embargo, por la cuarentena su negocio se vio afectado decidiendo promover sus productos en Coatzacoalcos, donde se ha colocado en el gusto de las personas.

" Lo que pasa es que un cliente me hizo un pedido grandecito y mis hijos empezaron a subir las fotos al Facebook y los arreglos de los dulces y la gente lo vio y le gustó, la gente me empezó a dar trabajo, gracias a Dios", comentó.

La próxima vez que usted decida saborear unos deliciosos dulces tradicionales no olvide visitar el negocio de doña Silvina a través de su página de Facebook "Dulces Regionales el Querubín", en donde encontrará una gran variedad de deliciosos productos elaborados desde el hogar, con los ingredientes secretos que caracterizan a los veracruzanos, amor y dedicación.

Además estará apoyando la economía de una persona de la tercera edad quien busca subsistir en tiempos de Covid-19.