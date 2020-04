Doña María clama apoyo ante su discapacidad y falta de empleo

La señora María Lecsia Someyera Olmos, persona discapacitada, solicitó el apoyo de la gente altruista debido a que no cuenta con recursos para subsistir ante la falta de trabajo por el COVID-19.

Con melancólia relató que antes de esta contingencia ella se dedicaba a vender dulces en los semáforos del malecón, pues no puede realizar otra actividad porque desde joven le fue amputada la pierna izquierda.

Su esposo quien también trabaja al día, se dedica a cantar en los camiones y a realizar show de payasos sin embargo, todos los eventos han sido cancelados.

Señaló que desde que inició este problema la gente dejó de salir a las calles y ya no se les acerca por miedo a contagiarse de Coronavirus.

" La gente no me compra dulces, los entiendo porque hay temor con la enfermedad que dicen, pero también si yo no vendo no como. Creo que mi esposo y yo no moriremos de la enfermedad pero si de hambre", comentó.

Con lágrimas en los ojos añadió que solo contaban con una lata de sardina y medio kilogramo de arroz para comer durante los próximos días. Por ello se vio en la necesidad de hacer un llamado a la población altruista que desee donarle despensa o algún apoyo económico.

Su domicilio se ubica en Díaz Mirón 1400 esquina Avenida Melchor Ocampo, en el puerto de Coatzacoalcos.

Su número de teléfono es 9211851384 a nombre de María Lecsia Someyera Olmos.

Es preciso mencionar que al acudir a su domicilio se constató la lamentable situación que atraviesa la familia.

"Siento mucha vergüenza, pero no me queda de otra, no tenemos alimento ni dinero. Mi esposo y yo solo nos tenemos el uno al otro y sino hago algo para poder comer nos vamos a morir aquí sólos", puntualizó.