Doña juanita, costurera con mas antigüedad en el mercado Morelos

Desde que tenía 20 años aprendió este trabajo mismo que le enseñó su madre y el que también le permitió ganarse la vida honestamente, así como conocer a su esposo quien se dedicaba a la sastrería.

" El trabajo de la costura me la heredó mi madre después empecé a trabajar con una modista y fue que aprendí más y vine a terminar con mi esposo porque le da sastre y con él aprendí a perfeccionarme, yo no fui a ninguna academia yo aprendí empírico como dicen", expresó

A doña Juanita como le dicen de cariño, todos los días se le puede observar en su local ubicado en el primer pasillo sobre la avenida Miguel Hidalgo, costurando con apoyo de su máquina las prendas que sus clientes le llevan.

"Mis clientes me piden que Les componga cierres les haga costura, me traen para hacer pantalones para hacer faldas para hacer blusas, de todo", mencionó.

A pesar de ser una mujer de la tercera edad el poder seguir haciendo su trabajo la llena de felicidad y le permite mantenerse activa, pues aseguró que seguirá haciendo esto hasta su último suspiro.

"Este oficio no lo quiero dejar y lo voy a seguir haciendo hasta que Dios me lo permita porque con él me entretengo, me relajo y hay muchas cosas aquí que me atraen, es parte de mi vida y de mi trabajo y es de donde me sostengo", indicó.

Aunque ahora usa anteojos para ver mejor y sus manos lucen con arrugas por su avanzada edad, su habilidad para manejar su máquina de coser continúa intacta.

Doña Juanita también se ha dado la tarea de que sus hijas y su hijo aprendan este trabajo y ahora se les puede ver ayudándola con gusto en su pequeño pero significativo local.