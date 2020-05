Doña Josefa, agradece el apoyo de la ciudadanía para su hijo

Luego de que a través del Diario del Istmo la señora Josefa Montilla Mollinedo hiciera un llamado a la población en el que solicitaba apoyo para su hijo enfermo, la respuesta de la población fue inmediata.





" Las personas me han estado llamando por teléfono de muchos lugares, me han dado mucho apoyo y poquito en poquito su ayuda se ha hecho bastante sobre todo con la despensa", mencionó.





Decenas de personas altruistas realizaron su contribución con despensa, apoyo económico e incluso con la donación de un ventilador y medicamentos para el señor Candelario Montilla, quien se encuentra delicado de salud a causa de la diabetes y la hipertensión, padecimiento que lo mantiene casi en los huesos y que le impiden realizar todo tipo de trabajo.





Como ya lo habíamos dado a conocer su madre, una persona de la tercera edad es quien se dedica a cuidarlo y busca la manera de llevar el sustento al hogar, saliendo a vender a las calles para alimentar a su hijo de 39 años.





Sin embargo, la solidaridad de la ciudadanía porteña y autoridades municipales, así como de donadores anónimos le dieron un respiro de esperanza para sobrellevar esta contingencia sanitaria que los mantenía en una situación crítica.





Hoy en día cuenta con alimento que le alcanzará para un mes aproximadamente y con gas, evitando que tenga que salir a las calles en busca de alimento y de leña para cocinar.





" No he tenido la necesidad de salir, aquí me la he pasado cuidando a mi hijo porque él tiene miedo que lo deje solo y bendito Dios una persona me dio para llenar mi gas", comentó.





Conmovida por todo el apoyo recibido la señora Josefa agradeció a través de nuestro medio informativo a las personas de buen corazón que se sumaron a contribuir con su causa.





"Muchísimas gracias a las personas que me han estado apoyando, gracias a ustedes tengo despensa, y que nos han dado económicamente para comprar la medicina, para mí significa muchísimo y les estoy muy agradecida y que Dios me los bendiga y que nunca les falte trabajo y salud", expresó.





Finalmente dijo que actualmente no cuentan con agua potable debido a que no tienen la instalación y tiene que acarrear agua desde otros domicilios donde le dan la oportunidad, ante esta problemática pidió una vez más el apoyo de las autoridades municipales.





Su domicilio se ubica en la colonia Coatzacoalcos, calle Porvenir número 127, o comunicarse 9211298946.