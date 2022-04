Doña Delfina fue despedida en plena pandemia; subsiste vendiendo palanquetas

A lo anterior se le suma que no puede recibir la pensión para los adultos mayores, por problemas con su acta de nacimiento, cuando ella se hace cargo de su bisnieto desde que nació, mismo que tiene ya 13 años y no lo pudo inscribir en la secundaria, por lo que ahora, mientras ella sale a vender, ya fue alcanzado por los vicios.

"Yo trabajaba en limpieza en el Mercado Coatzacoalcos, ahí todos me conocen ya que estuve ocho años, pero con la pandemia me mandaron a descansar a casa, que me seguirían pagando, que me llamarían, pero no hicieron, solamente me sacaron", dijo la señora Hernández Fernández.

A pesar de haber acudido a ver su caso con la gente del sindicato, tal parece que la situación que según ella fue lo que la afectó, fue que en algún momento ella fue a ver a Jorge Juárez quien había contendido por la dirigencia del SUEM y eso podría haber molestado a quien lo venció y ahora se desempeña como regidor actual, pero ella solamente buscaba otro contrato para seguir laborando, ya que nada malo hizo, al indicar que respeta a las autoridades y los dirigentes sindicales.

"Necesito el empleo ya que mire, no es justo lo que me hicieron luego de tanto tiempo, por lo que ahora tengo que salir a vender dulces y palanquetas para poder comer", refirió la señora, mientras se les escurrían las lágrimas por sus mejillas.

Doña Delfina dijo que una nieta suya le dejó a su hijo hace 13 años, es decir, su bisnieto se convirtió prácticamente en su hijo adoptivo a quien ha educado y llevado poco a poco, pero al quedarse sin dinero por su despido, no pudo meterlo a la secundaria y ahora ya anda fumando con gente de la colonia que lo ha ´sonsacado´.

"Me duele ver a mi niño ya que como no lo metí a la secundaria, ahora anda en el vicio y solo tiene 13 años, ya que de lo gordito y cachetón que estaba, ahora está muy flaquito", mencionó doña Delfina.

Ella, sale todos los días del domicilio que ocupa en la calle Urea y Monclova de la colonia Fertimex, con la finalidad de vender dulces y de esa manera intentar obtener un dinero con el que pueda conseguir el alimento para su mesa.