Don Ricardo, hace arte y genera ingresos con periódico reciclado

"Esta actividad la conocí por una maestra que lo realizaba, pero a menor escala, aprendí y me gustó, además de que cuando me dijeron que yo ya no podía trabajar en la empresa donde yo laborara me deprimí y tenia que buscar en que ocupar mi tiempo hasta que conocí estas artesanías", dijo.

Además de crear manualidades que adornan el hogar, otra de las ventajas de su emprendimiento es que apoya al medio ambiente con el reciclaje, dándole una nueva utilidad a los periódicos y papel que se desechan o se considera como basura.

"Como muchas personas saben que reciclo el periódico me lo regalan o me lo van guardando, pero pues las personas ya me ubican y me lo regalan, el papel es la materia prima para mi negocio y contribuyo al cuidado del medio ambiente", expresó.

Para poder recrear estas manualidades el abuelito manipula el periódico en seco, hace rollos, teje, coloca un sellador y finalmente los detalla con pintura.

A raíz de la pandemia las ventas de sus artesanías han bajado mucho por lo que ofrece sus servicios para quienes deseen adquirir algún objeto para adornar sus hogares o para darle un uso distinto al papel amontonado.

Quienes deseen conocer mas de su trabajo pueden hacerlo a través de su página de Facebook "Risalo" o comunicarse al número 92113040606.

