don_luis_vive_de_la_caridad;_pide_solidaridad_y_respeto

"No me acuerdo cuantos años tengo, no tengo familia, me la llevo con lo que me regalan, con lo que encuentro tirado, antes tomaba mucho, pero ya no tomo ahora solo me dedico a tratar de sobrevivir", expresó.

PUBLICIDAD

El señor Luis vive en una casa abandonada ubicada sobre el boulevard Manuel Ávila Camacho esquina Francisco I Madero, en Coatzacoalcos; lugar que pese a estar en deterioro le da la tranquilidad de tener un refugio por las noches y durante las inclemencias del tiempo.

Noticia Relacionada Acayucan será la sede del Abierto Estatal de Wu Shu

Dentro de esas paredes que se están cayendo a pedazos el señor Luis Ledezma pasa parte del día, ahí descansa en un mueble que le obsequiaron, cocina a leña los alimentos que le regalan en el mercado y pernocta durante las noches.

La pobreza en la que se encuentra no le permite tener un aspecto decente, por lo que muchas personas lo discriminan y le niegan alimento cuando se acerca a pedirlo, pero hay quienes saben que todos los días sale a las calles en busca de comida sin molestar o dañar a sus semejantes.

PUBLICIDAD

Todos los días se le puede encontrar en lo que antes se le conocía como el viejo malecón, ahí se sienta a descansar en espera de que alguien le regale comida o cualquier tipo de apoyo.

Si deseas donarle algo el señor Luis acepta ropa, zapatos y alimento.

PUBLICIDAD

Aseguró no agredir a nadie por lo que también pidió a la población que si no desean apoyarlo al menos que no lo corran de donde se acerque a descansar o lo maltraten.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD