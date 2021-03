Don Gabriel solicita apoyo para proporcionarle medicamentos a su esposa

El señor Gabriel Ramírez señaló que en la clínica 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la López Mateos no le están proporcionando los medicamentos a su esposa Inocencia Espejo Contreras de 77 años necesarios para continuar con su tratamiento neuropático.

El derechohabiente mencionó que son dos medicamentos los que requiere : Fregabalina, Buprenorfina, mismos que son costosos en farmacias particulares y difícil de conseguir debido a que son controlados.

Explicó que el personal solo se limita a decirle que vuelva los siguientes días y no resuelven el problema, añadiendo que cada vez que acude a la clínica gasta más de 50 pesos en pasajes, dinero con el que no cuentan ya que son de escasos recursos.

" Siempre que voy me dicen que lo van a pedir a otra clínica que regrese dentro de una semana, cuando regreso me dicen que no llegaron y que están agotados. Nosotros no tenemos dinero para estar pagando pasajes ni para comprarlos en particular por eso es que queremos que nos tomen en cuenta y nos apoyen con los medicamentos", externó.

Es preciso mencionar que esta queja fue canalizada al Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del área de Comunicación con la intención de que el caso sea atendido.