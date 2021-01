Don Eligio se gana la vida conservando tradición del Son Jarocho

Don Eligio se gana la vida tocando su jarana por las avenidas de Coatzacoalcos

Al ritmo del son jarocho don Eligio Rodríguez Rodríguez, se gana la vida tocando con su jarana por las avenidas de Coatzacoalcos.

A sus 89 años recorre las principales calles de la ciudad para compartir un poco de su música con las personas que transitan y quienes de repente se detienen para obsequiarle una moneda.

El abuelito es originario del rancho el Zapotal perteneciente al municipio de Minatitlán al sur de Veracruz, un día salió en busca de trabajo y por más de 50 años se dedicó a la captura de mariscos.

"Yo pertenezco a Minatitlán, nací en un rancho, yo me dediqué a pescar por 50 años, me fui de aquí de 20 años, me vino a buscar mi padre, me dio un terreno, me ayudó a construir mi casa", narró.

Tras el paso del tiempo y complicaciones en su salud, don Eligio aprendió el oficio de su padre y comenzó a elaborar jaranas para posteriormente comercializarlas.

En su andar conoció al amor de su vida originaria de Villa Allende, quien a pesar de ser viuda y tener seis hijos decidió juntarse con ella, pues asegura que le robó el corazón.

"Me junté con una mujer de Villa Allende, era viuda llevaba seis hijos, me lavaba la ropa, le hacía la barba mi papá, sacamos adelante a sus hijos hasta que se casaron, cinco mujeres y un varón, el muchacho ya murió en un accidente", comentó.

El señor Eligio se encuentra a las afueras del supermercado Chedraui ubicado sobre la avenida Universidad Veracruzana, donde ameniza el diario ir y venir de las personas para generar ingresos y llevar el sustento al hogar.

Pese a ser una persona del sector vulnerable todos los días tienen que salir de casa para trabajar y subsistir.