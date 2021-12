Don Alfonso, sin familia y en el abandono dentro del Hospital Gómez Farías

De acuerdo a testimonio de familiares de pacientes internados el abuelito no puede ver de un ojo, y también tiene una pierna amputada hasta la rodilla.

Explicaron que no hay quien lo bañe, ni le de comer, y en ocasiones las personas que llegan a cuidar a sus pacientes son quienes lo auxilian al ver sus condiciones ya que ni los mismos enfermeros lo toman en cuenta.

"La verdad es una situación muy triste porque como el señor ya no ve bien se le cae la comida cuando intenta comer, los enfermeros ya no lo atienden, solo lo mantienen ahí porque no tiene familiar que lo de alta, en mi caso yo le he apoyado estos días porque tengo un familiar aquí pero ya me lo van a dar de alta y el señor seguirá ahí solo y la verdad si da tristeza verlo así", expresó una personas quien decidió omitir su nombre.

Se logró saber que el DIF municipal fue avisado de las condiciones de esta persona de la tercera edad, pero hasta el momento han hecho caso omiso al llamado.

Ante esta situación los testigos pidieron el apoyo de las autoridades municipales o de las asociaciones civiles para que el abuelito pueda ser dado de alta y llevado a un lugar donde lo cuiden y le den una mejor calidad de vida durante sus últimos años.