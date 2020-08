DOLOROSA PARTIDA

Hoy me duele el alma;





Porque conocí a Vicky Rasgado primero por referencia; “sabes quién es muy buena y honesta, Vicky Rasgado, tráetela al Diario”, y así fue.





En su paso por el Diario del Istmo conocí a la mujer íntegra, reportera inteligente, comprometida con su profesión pero más aún con la función de ésta como contrapeso al abuso del poder y la mentira. Al mismo tiempo también conocí a la mujer amiga, empática y audaz. Las causas de las mujeres nos identificaron siempre, así como el afán por transformar para bien la vida de la gente, cada una buscó su trinchera.

Hoy me duele el alma;





Porque en junio me compartió su preocupación por su gente ante la pandemia de Covid19. Buscó de todas las formas blindar a su pueblo, buscó los medios para contratar los médicos que la jurisdicción sanitaria no tenía y darles el equipamiento necesario para que no dejaran de dar atención. Salió a la calle a pedirle a la gente que si les era posible se mantuvieran en casa, les brindó apoyo cuando otras instancias lo negaban, les pidió se protegieran, y en esta entrega, se olvidó de ella.





Hoy me duele el alma;





Porque aunque Sé con certeza que su verdadera esencia como Ser de Luz sigue su camino y que la decisión de dejar su cuerpo es siempre un acuerdo Divino, su ausencia física deja un hueco en quienes tuvimos el privilegio de compartir por momentos su camino.

Hoy me duele el alma;





Porque aunque hasta su último mensaje me dijo “jefa”, las dos sabíamos la transformación que entre nosotras había sufrido el significado de esa palabra.





Hoy me duele el alma;





Y le pido a Dios encontrar el camino, para que tu partida temprana, querida Vicky, tenga sentido.





AKAL, AKAL, AKAL Mónica Robles Barajas