Dolor, tristeza y enojo, embargan a familiares de Hilda tras pérdida de bebé

"Siento un inmenso dolor, tristeza y enojo, porque hay mucha gente que nos culpa por hacer una gran fiesta, en ningún momento fue una fiesta grande", son las palabras de Karla Vianey Muñoz Gopar, tía de Hilda Esmeralda, la joven cuya bebé murió en su vientre, tras haber estado en un ´baby shower´ donde atropellaron a ocho personas.

Afuera del domicilio ubicado en Ciudad Olmeca lado río, Karla relata que sufrieron dos pérdidas: la de Pelusa, una perrita raza french poodle; y la de Jade Yazmín, la bebé que debía nacer en la siguiente semana; ahora enfrentan el dolor y el coraje por los ataques recibidos en redes sociales tras realizar un festejo en plena pandemia por Covid-19.

"Lamentablemente su llegada fue distinta... hay mucha gente que dice que eso lo tenía merecido ella, hay comentarios pésimos de gente que realmente no sabe cómo ocurrieron las cosas y opinan cosas que no deben, no saben el dolor que mi sobrina va a pasar al momento que vea a su hija en una caja", remarcó Muñoz Gopar.

Fue el lunes cuando este lamentable hecho ocurrió en la esquina de las calles Quetzalcóatl, esquina Altar de Piedra, cuando un hombre en presunto estado de ebriedad perdió el control de su camioneta para arrollar a quienes estaban en el festejo; si bien al momento, la joven madre sólo tuvo una crisis nerviosa y fue revisada por paramédicos de la Cruz Roja, ésta no quiso ir al hospital, ya que no tuvo molestias.

"Ella sigue internada, ella dice que está bien, pero al momento que ella venga y vea las cosas de su bebé, que ya tenían todo, se va a sentir mal... todos nos fuimos de urgencia

a la Cruz Roja, pero ella estaba muy alterada y dice su esposo que comenzó a sentir dolores, que al día siguiente se sentía en labor de parto, se la llevaron al hospital y le dijeron que la bebé no llevaba signos vitales, que ya había fallecido... la auxiliaron los de la Cruz Roja (el lunes) y le dijeron que estaba bien, hasta el día siguiente ella se sintió mal", relató la tía de Hilda.

Además del dolor, Karla Vianey mencionó que se enfrentan a los comentarios en redes sociales, mismos que cataloga de crueles en su mayoría, indicando que el festejo no fue grande, sino íntimo para celebrar la llegada de un nuevo integrante en la familia.

"Todos dicen: ´ustedes tienen la culpa´; pero quién iba a pensar que iba a pasar esto y pues ahorita la pérdida de la bebé (es dura)... sentimos un gran enojo, porque dicen que nuestras lesiones son leves, que no son de gravedad, pero se llevó la vida de una bebé y de una mascota, a nosotros las heridas se nos van a sanar, pero no el dolor de mi sobrina, ellos ya tenían su nombre, se iba a llamar Jade Yazmín... ya estaba a una semana para que naciera", puntualizó

De acuerdo a Karla Muñoz requerirán apoyos económicos para costear el sepelio, mismos que pueden dejarse en Quetzalcóatl esquina Altar de Piedra.