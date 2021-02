Disminución a tarifa del túnel sumergido está en revisión

Tras la reunión con la concesionaria del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos para buscar una disminución a la tarifa, la diputada federal por el Distrito XI, Tania Cruz Santos, señaló que existe un compromiso de revisar, en un plazo no mayor de dos semanas, un estudio socioeconómico respecto de los habitantes de Villa Allende, Coatzacoalcos y de otros municipios para cruzar.

"Logramos conseguir y llegar directamente a la empresa IDEAL, que es la filial de Grupo Carso (concesionaria del túnel)... llevé todo un estudio económico, legal y social, sustentando porqué en el sur-sureste no tenemos esa libertad de movilidad, ese libre tránsito todas nuestras salidas se pagan, hay una cuota, ya sea el túnel sumergido, el Coatza 1, el Coatza 2 y el propio servicio de lanchas, eso es algo muy grave", señaló Cruz Santos.

Fue a finales de enero cuando la tarifa para autos ligeros en el túnel sumergido pasó de 38 a 39 pesos, aunque en los cuatro años que tiene de estar en servicio el costo incrementó poco más de un 12%, sin justificar el porqué de esta decisión.

"En el estudio les planteaba que hay una violación a los derechos constitucionales de los ciudadanos de que no tengan una vía libre de tránsito, es una empresa privada que ese tipo de situaciones no les pudieran afectar legalmente por ser concesionaria, pero también les llevamos la parte económica de cómo en el estado de Veracruz tenemos muchas ciudades en rezago con pobreza y pobreza extrema, Nanchital y Coatzacoalcos no están exentos de esta situación precaria", detalló la legisladora.

Tania Cruz también agregó que el aforo de 11 mil vehículos diarios que proyectaba el túnel sumergidos jamás se cumplió, pues apenas y cruzan dos mil al día de Coatzacoalcos a Villa Allende y viceversa.

"Hay un compromiso de revisar todo ese estudio que se les dejó y toda esta situación que se les plantea por tiempos de pandemia, no son momentos de estar subiendo las tarifas, independientemente del peso que se les subió en este último mes, en sí cuesta mucho ir y regresar... nos dijeron que revisarán y un plazo de no más de dos semanas lo entregarán", comentó.