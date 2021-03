Discapacidad no detiene a Manuel; el trabajo y el Jiu Jitsu, sus pasiones

Tener discapacidad no es sido impedimento para que Manuel Alberto Cisneros de los Santos de 24 de edad, haga su vida con normalidad, tenga un hogar y trabaje arduamente para ganarse el sustento diario honradamente.

El joven nació con espalda bífida y pie de equino; un defecto congénito que ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal no se desarrollan o no se cierran adecuadamente.

A pesar de las adversidades logró culminar una carrera técnica en computación y diseño gráfico, profesiones que pudo desempeñar durante cuatro meses pero que se cancelaron a consecuencia de la pandemia del Covid-19.

"Si tuve un trabajo como de cuatro meses por cuestión de la pandemia pues ya no pude continuar, como todo hay altas y bajas", externó.

Es padre de un niño quien es su motor e inspiración para no quedarse de brazos cruzados y salir adelante, su propósito es enseñarle que cuando de salir adelante se trata es cuestión de perseverancia y dedicación.

"Mi niño va a crecer y quiero ser un buen ejemplo para él, mi niño se llama José Cisneros", comentó.

La falta de un empleo formal llevó a Manuel a ofrecer en redes sociales sus trabajos de la limpieza de tanques de gas y protecciones en Villa Allende, actividades con las que subsiste a esta pandemia.

"Actualmente me dedico a lo que es el rasqueteo y pintura de muebles, sillones, tanques de gas, todo lo que sea de metal y este oxidado, yo lo arreglo", dijo.

De él dependen su esposa e hijo quienes diariamente lo motivan a luchar para darles una mejor calidad de vida y lograr sus metas personales y profesionales.

Además, practica Jiu Jitsu brasileño desde hace 4 años donde ha ganado 14 peleas con todo y sus limitantes físicas.

"Tengo cuatro años entrenando y gracias a Dios no me he sentido limitado para nada", dijo.

El joven realiza su vida normal como cualquier persona, sus limitaciones físicas no son impedimento para valerse por si mismo, ir y venir de un lugar a otro sin embargo, reconoció que falta empatía de los conductores de taxis, pues la mayoría no le quiere brindar el servicio.

"Cuando yo salgo no me discriminan, el único problema que tengo es con los taxis que muchos no me quieren subir por la misma flojera de subir la silla, mejor dicen que no, de ahí en fuera no tengo ningún problema en moverme", indicó.

Quienes conocen a Manuel lo consideran como un ejemplo de perseverancia y una persona digna de admirar al verlo trabajando, trasladándose sin temor y promoviendo el deporte y la inclusión de las personas discapacitadas.