Directivos del hospital Comunitario de Tonalapa niegan equipos a personal de salud

"Carecemos de insumos, se supone que llegaron ciertos materiales pero al hospital y al personal no se los están entregando por ordenes de la dirección, ya que dice que mientras no haya un paciente positivo de Covid no serán dados", expuso Moisés Alfonso González, delegado del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (STSNS) del Hospital Comunitario de Tonalapa.

Señaló que pese a eso y a que no fueron declarados por la Secretaria de Salud (SSA) del estado como hospital Covid, en el nosocomio ubicado en la comunidad perteneciente al municipio de Mecayapan han detectado cuatro pacientes con Coronavirus mismos que ya han fallecido; mientras que en tan sólo un día llegan a atender alrededor de 10 a 12 con la sintomatología.

Reveló que hasta el momento también han tenido tres compañeros que se han contagiados del virus del SARS-COV-2 y aunque ya fueron dados de alta necesitaron hospitalización; así también actualmente hay ochos enfermeros que presentan síntomas y por el momento se encuentran aislados.

"Pese a eso siguen en la misma negatividad de dar los insumos; incluso se les ha hecho la solicitud por escrito del material pero no hay respuesta", refirió.

Indicó que aunque cuentan en el nosocomio con un área exclusiva para pacientes con Covid-19 la atención que brindan no es al 100%, ya que falta equiparla mejor.

González Alvarado, forma parte del STSNS y al igual que 24 compañeros más de otros hospitales de la zona Sur interpuso un amparo por la falta de insumos de protección que les ha negado la SSA.

"Yo soy del área administrativa pero al final ando en todo el hospital y recibo a familiares y cuando se va un paciente de alta soy cajero y tengo contacto con recetas y hasta con el mismo paciente cuando va sólo", finalizó.